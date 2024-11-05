сегодня в 19:04

Ефимов: 3 тыс мест появятся в школах и детсадах на месте бывшей промзоны в СЗАО

Вместе с жилыми кварталами на территории бывшей промышленной зоны «Силикатные улицы» в Москве возводят социальные объекты. В новых жилых районах по окончании строительства детсадов и школ появится свыше 3 тыс. мест для дошкольников и школьников, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Бывшая промышленная зона «Силикатные улицы» располагается в столичном районе Хорошево-Мневники вблизи со станциями метро «Народное Ополчение», «Хорошево» и «Шелепиха». Промзона является частью территорию проекта «Большой Сити», затрагивающего 5 столичных районов.

«Площадь промзоны „Силикатные улицы“ до редевелопмента составляла около 140 га. Сегодня часть территории уже преобразилась. Вместо заброшенных складских и производственных построек появляются современные жилые дома, благоустроенные дворы и объекты социальной инфраструктуры. Здесь уже построены школа на 500 мест и два детских сада», — рассказал Ефимов.

Он уточнил, что в будущем на территории планируют обеспечить еще свыше 2 тыс. мест благодаря 5 образовательным объектам, которые после окончания строительных работ будут переданы городу.

Новые детсады и школы будут обеспечивать жителей формирующихся кварталов необходимой инфраструктурой вблизи дома.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, возведение образовательных объектов в бывшей промзоне «Силикатные улицы» ведут параллельно со строительством ЖК.

«До конца 2024 года здесь планируется завершить строительство еще одной школы на 775 мест и детского сада на 350 мест. Суммарная площадь строящихся объектов образования более 21 тыс. кв. м», — сказал Овчинский.

На территории бывшей промышленной зоны Мосгосстройнадзор контролирует строительство всех объектов.

Как отметил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков, школу и детсад строят с лета прошлого года. К настоящему времени на площадках окончили кровельные и монолитные работы, ведут облицовку фасадов зданий.

Мосгосстройнадзор контролирует возведение всех объектов на территории бывшей промзоны.

«Всего на социальных объектах проведено 10 выездных проверок, в рамках которых инспекторы комитета оценивали объем произведенных работ и примененных материалов на соответствие проектной документации», — отметил Слободчиков.

Проекты перспективной застройки в бывшей промзоне «Силикатные улицы» продолжают формироваться. Окончание программы развития данной территории запланировано на 2035 год.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что на месте бывшей промышленной зоны «Силикатные улицы» до 2035 года построят порядка 2 млн кв. м недвижимости.