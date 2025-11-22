Ефимов: 3 сервиса Центра ИИ в градостроительстве доступны на ресурсе АСИ

Три сервиса Центра искусственного интеллекта в градостроительстве стали доступны в Атласе сервисно-инфраструктурных решений Агентства стратегических инициатив, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Внедрение сервисов ИИ позволит субъектам РФ оптимизировать процессы возведения жилой и нежилой недвижимости, улучшать инфраструктуру, а также укреплять межрегиональные экономические связи.

«Москва активно апробирует и масштабирует разработки на столичных стройплощадках и делится передовыми цифровыми технологиями с другими регионами. Теперь сервисы „Квартирография“, „Цифровой нормоконтроль“ и „Мониторинг хода строительства“, созданные в Центре искусственного интеллекта в градостроительстве, доступны в Атласе сервисно-инфраструктурных решений Агентства стратегических инициатив. Это в очередной раз подтверждает их эффективность и востребованность», — заявил вице-мэр.

Атлас сервисно-инфраструктурных решений представляет собой каталог лучших практик, помогающих регионам РФ в достижении показателей улучшения качества городской среды.

«Мы продолжаем работу по расширению доступности цифровых решений для строительной отрасли, способствуя повсеместному внедрению передовых технологий в градостроительную практику регионов России. Наши сервисы позволяют не только ускорить темпы строительства, но и значительно повысить качество возводимой недвижимости, что благоприятно сказывается на комфорте жизни горожан. К примеру, „Квартирография“ помогает автоматизировать создание оптимальных планировочных решений для многоквартирных жилых домов, повышая эффективность использования площади зданий на 45%», — рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

Сервис «Цифровой нормоконтроль» уменьшает время проверки проектной документации в 2 раза, а «Мониторинг хода строительства» дает возможность для отслеживания всех этапов возведения объектов с точностью до 90%.

Работа по обеспечению тиражирования и масштабирования лучших московских практик и цифровых сервисов в других субъектах РФ проходит в рамках подписанного на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме соглашения между мэром Москвы Сергеем Собяниным и зампредседателя правительства России Маратом Хуснуллиным.