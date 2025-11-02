Ефимов: 2,5 км набережных появится в Мневниковской пойме

Стартовала разработка проектной документации по реконструкции двух участков набережных в Мневниковской пойме, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Суммарная протяженность реконструируемых участков набережных составит 2,5 км. Все работы пройдут в рамках столичной Адресной инвестиционной программы.

«С подрядной организацией заключен контракт на проведение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по реконструкции набережных в Мневниковской пойме. Проект реализуют в три этапа: сначала благоустроят восточную и западную части поймы, а также построят подземный паркинг. Сейчас идет разработка проектной документации. Все работы планируется завершить в 2028 году», — уточнил вице-мэр Ефимов.

Так, в восточной части набережной будут находиться пешеходные дорожки, ретрокиоск, причал, прогулочная зона, металлические мостки, детские и спортивные площадки, места для отдыха и выгула собак. В западной части реконструированной набережной предусмотрены спортивный пирс, зоны городских качелей, воркаута, тихих игр и отдыха. Также тут планируется соорудить детские и смотровые площадки, два амфитеатра, зеленую поляну и разместить арт-объекты.

«Район работ ограничен с севера каналом „Карамышевское спрямление“, с востока, юга и запада — акваторией Москвы-реки. На заключительном этапе проекта в районе Проектируемого проезда № 1073 планируется также построить подземный паркинг на 300 машино-мест», — заявил руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы Василий Десятков.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в Мневниковской пойме появятся 2 благоустроенные набережные. Также он сообщил, что в ближайшие 3 года в столице будет построено более 283 км дорог, 47 искусственных сооружений и 58 пешеходных переходов.