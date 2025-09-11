Ефимов: 2 здания в Останкинском районе переданы инвестору под размещение детсада

В Останкинском районе столицы по итогам торгов с инвестором был заключен договор аренды зданий и земельного участка для размещения детсада, поделился заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Детсад появится по программе льготной аренды «1 рубль за квадратный метр в год». Здания под него находятся по адресу: ул. Новомосковская, д. 9, строения 1 и 2.

«Программа „1 рубль за квадратный метр в год“ для объектов образования действует в городе с 2013 года. Столица предлагает предпринимателям на торгах различные помещения для открытия частных школ и детских садов. По итогам открытого аукциона победителю передали два здания в Останкинском районе общей площадью более 1 тыс. кв. м. Инвестору следует привести помещения в порядок и приобрести нужное оборудование. После этого он сможет открыть там дошкольное учреждение», — уточнил вице-мэр.

Министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Екатерина Соловьева рассказала более подробно о договоре аренды участков.

«Договор аренды двух объектов недвижимости заключен с победителем торгов на 49 лет по ставке, определенной в ходе открытого аукциона. Также инвестор получил в пользование земельный участок площадью почти 0,5 га, на котором сможет разместить необходимые объекты для работы дошкольного образовательного учреждения. После выполнения всех требований программы предприниматель сможет перейти на льготную ставку аренды в размере менее 1,1 тыс. рублей в год. Льгота позволит инвестору направить сэкономленные средства на развитие бизнеса и, как следствие, качественно организовать образовательный процесс», — заявила она.

Как отметил руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов, возможность аренды у города зданий для открытия образовательных учреждений по льготной программе вызывает стабильно высокий интерес у столичных предпринимателей.

Инвестор должен оснастить помещения необходимым оборудованием и приступить к образовательной деятельности не позднее 6 месяцев со дня заключения договора аренды. Если зданию требуется капремонт — не позднее 18 месяцев. На проведение реконструкции арендатору дается 3 года.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о строительстве образовательного комплекса в Даниловском районе.