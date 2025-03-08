Ефимов: 19 новостроек возвели в СЗАО по реновации

С момента старта программы реновации в шести районах Северо-Западного административного округа было построено 19 новых жилых домов, поделился заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

После того, как жители переезжают в новые дома, ветхий фонд сносят. На освободившихся участках возводят современное жилье в рамках программы реновации.

«На сегодня в Северо-Западном административном округе по программе реновации возведено 19 новостроек. Они расположены в шести районах. Общая площадь квартир во всех жилых комплексах составляет более 280 тыс. кв. м. Это позволяет предоставить жилье почти 10 тыс. москвичей. Всего на северо-западе столицы в программу реновации включены порядка 432 старых дома, в новые квартиры переедут более 86 тыс. горожан», — уточнил вице-мэр.

Территории вокруг ЖК, построенных по реновации, активно благоустраивают: здесь высаживают деревья и кустарники, создают газоны и цветники, устанавливают детские и спортивные площадки, а также обустраивают зоны отдыха для жителей.

Также министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал более подробнее о квартирах, расположенных в новостройках.

«В 19 жилых комплексах суммарно оборудовано более пяти тысяч квартир с готовой улучшенной отделкой. В частности, свыше 1,2 тысячи квартир предусмотрено в шести новостройках в районе Хорошево-Мневники, почти 900 — в четырех жилых комплексах в Щукине. Еще по три дома построили в районах Северное и Южное Тушино. Там в общей сложности оборудовано около 1,4 тысячи квартир», — сказал он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в 2024 году для заселения по программе реновации было подготовлено 82 дома, а переселение началось для более чем 49 тысяч жителей.

Программу реновации утвердили в столице в 2017 году.