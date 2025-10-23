Ефимов: 18 новостроек для реализации реновации возвели в сентябре

В сентябре в восьми административных округах столицы завершено строительство 18 домов по программе реновации, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Суммарная площадь новостроек составляет 340 тыс. кв. м.

«Они расположены в восьми округах столицы. В частности, в Западном административном округе их четыре, в Восточном и Юго-Восточном — по три. По две новостройки появилось на севере, северо-востоке и юге столицы. Еще по одному многоквартирному дому в ТиНАО и ЮЗАО. В новых жилых комплексах более 5 тыс. квартир с улучшенной отделкой», — сказал вице-мэр Ефимов.

В подъездах новостроек оборудованы просторные и светлые вестибюли с витражным остеклением, установлены современные лифты, а также обустроены комнаты для консьержей и колясочные, где жители могут хранить детские коляски, самокаты и велосипеды.

«Новые жилые комплексы, которые возвели в сентябре, расположены в 13 районах Москвы. Так, в Богородском возвели три объекта, в районах Коптево, Кузьминки и Царицыно — по два многоквартирных дома. В каждом жилом комплексе организована безбарьерная среда без лестниц и порогов для максимального удобства всех жителей, включая маломобильных граждан. На придомовых территориях провели благоустройство и создали детские и спортивные площадки, а также уютные зоны отдыха», — прокомментировал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Мосгосстройнадзор контролирует возведение домов по программе реновации на территории столицы.

Известно, что все дома подключены к индивидуальным тепловым пунктам, что позволяет круглогодично обеспечивать тепло- и водоснабжением каждую квартиру и сохранять максимально комфортные условия для жизни.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что более 215 тысяч москвичей переедут или начнут переезд по программе реновации в 2026–2028 годах.