Ефимов: 1,7 трлн рублей из Адресной инвестпрограммы направят на развитие транспорта

В рамках Адресной инвестиционной программы (АИП) города Москвы на 2025–2027 годы 1,7 трлн рублей будет направлено на развитие транспортной инфраструктуры столицы, сказал на церемонии открытия Международного транспортного саммита заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Известно, что темпы развития рельсового каркаса в Москве одни из самых высоких в мире. С 2011 года в столице построено и реконструировано 123 станции, 255,5 км линий и 14 электродепо метро и МЦК.

«Это стимулирует развитие районов, создание рабочих мест и увеличение налоговых поступлений. Как следствие, развитие транспортной инфраструктуры — это крупнейший раздел Адресной инвестиционной программы столицы, объем которой в 2025–2027 годах составляет около 3,3 трлн рублей. В этом году на эти цели планируется направить свыше 600 млрд рублей, а в целом в ближайшие три года — 1,7 трлн рублей», — уточнил Ефимов.

Вице-мэр подчеркнул, что строительство транспортной инфраструктуры — это фундамент экономического роста города. Новые станции метро и дороги не только повышают мобильность граждан, но и становятся точками притяжения: рядом с ними формируются деловые центры, жилые комплексы, социальные объекты.

На данный момент столица ведет массовое строительство метрополитена. Так, уже в сентябре этого года ожидается открытие для пассажиров еще четырех станций Троицкого радиуса — «Вавиловская», «Академическая», «Крымская» и «ЗИЛ».

Активно развивается и улично-дорожная сеть. С 2011 года в Москве построили более 1,5 тыс. км дорог — то есть каждый четвертый километр от существующей сети. При этом порядка 400 из них — это эстакады. В планах на 2025–2027 годы — строительство почти 270 км дорог.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об открытии еще одного участка трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе.