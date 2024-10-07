сегодня в 11:14

Ефимов: 17 объектов здравоохранения возведут в рамках КРТ вблизи транспортных хабов в Москве

Семнадцать объектов здравоохранения планируется построить в Москве в рамках реализации 12 проектов комплексного развития территорий (КРТ) около станций МЦД, МЦК и БКЛ, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Инвесторы и операторы КРТ приступили к реализации 79 проектов комплексного развития территорий вблизи крупных транспортных хабов. Из них в 12 запланировано строительство 17 медицинских объектов общей площадью около 97 тыс. кв. м», — сказал Ефимов.

Он подчеркнул, что новые медицинские учреждения возведут в столичных районах Беговой, Западное Дегунино, Коптево, Кунцево, Лефортово, Перово, Печатники, Солнцево, Тропарево-Никулино, Чертаново Южное, Щукино, Южное Тушино.

Руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что здания взрослой и детской поликлиник построят в жилом микрорайоне в рамках реорганизации части бывшей промзоны «Серп и Молот» в районе Лефортово.

По словам Гамана, также поликлиника для взрослых и детей на 750 посещений в смену появится на территории бывшего завода «МиГ» в Беговом районе. Общая площадь здания составит 15 тыс. кв. м.

Как ранее сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, более 80% проектов КРТ предусматривают строительство жилой и коммерческой недвижимости вблизи крупных транспортных объектов.

На сегодняшний день на территории столицы реализуются 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тыс. га. На месте бывших промзон и неэффективно используемых участков создаются современные городские кварталы с комфортным жильем и необходимой инфраструктурой.