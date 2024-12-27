Ефимов: 17 нежилых объектов построили девелоперы в центре Москвы с начала года

В ЦАО с начала текущего года девелоперами были построены 17 нежилых объектов суммарной площадью порядка 776 тыс. кв. м. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«За прошедшие месяцы 2024 года в центре столицы возвели 17 новых объектов нежилой недвижимости суммарной площадью около 776 тыс. кв. м. Значительную часть всего объема — более 552 тыс. кв. м — составляет деловая недвижимость. Также в центре построили объекты здравоохранения, образования и спорта. Совокупная площадь этих сооружений составляет более 45 тыс. кв. м», — рассказал Ефимов.

Он уточнил, что еще свыше 150 тыс. кв. м приходится на прочие объекты недвижимости.

Благодаря новым нежилым зданиям в центре города появляется больше функциональных пространств, в которых люди смогут заниматься спортом, проводить досуг и работать. В 2024 году введенные в центре столицы объекты принесли городу более 15 тыс. рабочих мест.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики столицы Владислава Овчинского, в октябре текущего года закончили строительство многофункционального комплекса «АФИ Галерея» на площади Тверская Застава общей площадью порядка 22 тыс. кв. м.

«В здании 7 надземных и 1 подземный этаж, где появятся продуктовый магазин и механизированная парковка на 44 машино-места. На семи надземных этажах откроют магазины и офисы, рестораны, кафе и предприятия сферы услуг. На втором и третьем этажах обустроили многосветное открытое пространство с атриумом», — сказал Овчинский.

По статистике Мосгорстройнадзора столицы, застройщики сохраняют повышенный интерес к перспективному строительству в центре Москвы.

С начала 2024 года Комитетом оформлена разрешительная документация на 11 административно-деловых и торгово-бытовых объектов общей площадью около 400 тыс. кв. м.

На каждом этапе их строительства будут проходить контрольно-надзорные мероприятия по утвержденной программе проверок.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал во время отчета перед депутатами Мосгордумы, что с 2010 года столичное правительство реализовало десятки успешных проектов — в Москве возникла система совместных общественных и рекреационных пространств, а также значительно возросло качество городской среды.