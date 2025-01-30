Ефимов: 16 проектов КРТ реализуют правообладатели

С сентября 2023 года количество договоров о комплексном развитии территорий (КРТ) с правообладателями земли и недвижимости увеличилось почти вдвое — до 16, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Известно, что участки расположены в 16 районах города. Часть — на территории бывших промзон «Магистральные улицы», «Южный порт», «Грайвороново», «Кунцево», «Октябрьское Поле», «Братцево», «Коровино».

«Среди инвесторов, реализующих проекты КРТ, есть компании, выбранные по результатам торгов, а также правообладатели земли и объектов недвижимости в их границах. На данный момент они занимаются редевелопментом 16 площадок суммарной площадью более 232 га — участки 7 бывших промышленных зон и неэффективно используемые территории. Тут будут возведены современные ЖК, объекты общественно-делового назначения и высокотехнологичные производства общей площадью свыше 4,1 млн кв. м.», — заявил вице-мэр.

Уточняется, что инвестиции в данные проекты составляют 1,4 трлн рублей, а ежегодный бюджетный эффект — 78 млрд рублей. Их реализация сможет предоставить городу порядка 37,5 тыс. рабочих мест.

Также министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман поделился подробностями о том, что именно будет построено на выделенных участках.

«Из общего числа договоров с правообладателями 6 были заключены в 2024 году. На участках общей площадью 69,3 га запланировано строительство жилых и деловых кварталов общей площадью около 2,2 млн кв. м. Инвестиции в реализацию проектов составят 716 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект — около 52 млрд рублей. Строительство коммерческих, социальных и производственных объектов создаст более 24,8 тыс. рабочих мест», — сказал он.

Сейчас по программе КРТ в городе появляются многофункциональные городские кварталы. Там на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков строятся дороги, появляется жилье и вся нужная инфраструктура.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что количество проектов КРТ за 2024 год выросло в 1,6 раза.