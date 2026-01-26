Ефимов: 16 детских садов начали строить в Москве в 2025 году

В прошлом году в столице стартовало возведение 16 детских садов за счет бюджетных и внебюджетных средств, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Они смогут дать столице свыше 4 тыс. дошкольных мест.

«Детский сад рядом с домом — важная составляющая комфортной городской среды, развитию которой уделяется особое внимание. В прошлом году в столице началось строительство сразу 16 дошкольных образовательных учреждений. Новые детские сады появятся в ТиНАО, ВАО, ЗАО и ЮВАО. В зданиях, помимо групп, обустроят музыкальные и физкультурные залы, медицинские блоки, кабинеты для дополнительных и развивающих занятий, а также пищеблоки полного технологического цикла. Строительство ведется в рамках Адресной инвестиционной программы Москвы и за счет внебюджетных средств», — прокомментировал вице-мэр Ефимов.

Известно, что при возведении объектов немалое внимание уделяется как функциональным помещениям, так и прилегающей территории. Вокруг зданий создают зеленые зоны, яркие прогулочные и спортивные площадки с игровыми и развивающими комплексами.

«Девелоперы принимают активное участие в развитии столицы — параллельно с жилыми домами возводятся социальные объекты, в том числе в рамках заключенных с городом инфраструктурных договоров. Так, из общего числа детских садов, к строительству которых приступили в 2025 году, 15 реализуют за счет внебюджетных средств. В Марьине застройщик начал возводить детский сад на 350 мест на территории жилого квартала „Страна.Заречная“. Сейчас на площадке идут работы по устройству котлована. В здании будет 14 групп, а также просторные залы для проведения мероприятий и занятий по музыке и физкультуре. Около здания, помимо прогулочных, будут две спортивные площадки. После завершения работ объект передадут в систему столичного образования», — добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

Разрешения на строительство детских садов оформил Мосгосстройнадзор.

Все здания и территории вокруг детских садов адаптированы к посещению маломобильными гражданами.

