Ефимов: 158 тыс москвичей заключили договоры на квартиры по реновации с 2017 г

Порядка 158 тыс. человек стали правообладателями жилья в новостройках за 7 лет действия программы реновации в столице, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Все они заключили соответствующие договоры с городом. Известно, что благодаря программе реновации появляется возможность жить в районах с развитой средой, в комфортных квартирах вместо устаревших домов.

«С 2017 года 158 тысяч горожан заключили договоры с городом на новые квартиры по программе реновации. Еще более 11 тысяч человек осматривают предложенное столицей жилье и оформляют документы для переезда. Из общего числа правообладателей более 127 тысяч человек ранее проживали в 760 старых домах, которые уже полностью расселены. Все москвичи получили равнозначные квартиры в новых современных жилых комплексах», — поделился Ефимов.

Министр правительства столицы, глава департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что около 19,7 тыс. человек оформили документы на предоставленное жилье в Западном административном округе.

«За все время реализации программы наибольшее число правообладателей новых квартир появилось на юго-востоке столицы — почти 29,4 тыс. горожан, на востоке квартиры получили более 22,5 тыс. москвичей», — подчеркнул Гаман.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что еще 8 новых площадок было подобрано под возведение домов по реновации. Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она затрагивает почти 1 млн москвичей и предусматривает расселение порядка 5176 домов.