Ефимов: 15,8 тыс договоров на квартиры по реновации оформили на юге Москвы

В рамках программы реновации в Южном административном округе почти 15,8 тыс. жителей из 100 старых домов уже заключили договоры на комфортное жилье. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Первыми к переселению по программе реновации на юге столицы приступили жители района Нагатинский Затон в сентябре 2018 года. Они получили предложения равнозначных квартир в новостройке на Судостроительной улице. С того момента документы на комфортное жилье на юге столицы оформили почти 15,8 тыс. москвичей из 100 старых зданий. Всего в округе планируется переселить почти 82,3 тыс. горожан из 378 домов. Придомовые территории новостроек по программе реновации комплексно благоустраивают: там высаживают деревья и кустарники, разбивают газоны и цветники», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что для отдыха жителей создаются площадки для занятий спортом и активного досуга.

Участникам программы предлагается жилье с усовершенствованной отделкой и всей необходимой техникой. Новые квартиры, как правило, просторнее старых благодаря более широким кухням и коридорам. Для комфорта горожан общедомовые пространства и прилегающие дворы обустраиваются в соответствии с принципами безбарьерной среды. На первых этажах новостроек размещаются кафе, магазины, салоны красоты, другие объекты сервиса и городские учреждения.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, в Царицыне необходимые документы оформили свыше 5 тыс. человек из 28 старых домов, в Нагорном — более 2,7 тыс. москвичей из 19 зданий. В районе Нагатинский Затон ключи от равнозначных квартир получили более 2 тыс. жителей из 9 расселяемых домов.

«Горожане переезжают в современные комплексы, которые зачастую возводятся рядом с освобождаемыми старыми зданиями», — сказала Соловьева.

Для обеспечения максимально комфортного переезда город организует его в несколько этапов. Все москвичи, имеющие полную учетную запись на портале mos.ru, могут воспользоваться суперсервисом «Переезд по программе реновации», чтобы в онлайн-режиме выбрать подходящие дату и время подписания договора, а также оставить заявку на транспорт и услуги грузчиков.

Как отметили в столичном департаменте информационных технологий, подготовиться к переезду поможет общая инструкция в суперсервисе «Переезд по программе реновации» на портале mos.ru. В ней содержится информация о порядке переезда, необходимых документах и полезных сервисах. Если указать параметры переезда, система сформирует персонализированную инструкцию под конкретную ситуацию.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал про новый дом по программе реновации в районе Проспект Вернадского.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.