Ефимов: 14 соцобъектов по программе КРТ построят на месте промзон в САО

В Северном административном округе Москвы сегодня одобрены и уже реализуются 12 проектов по редевелопменту бывших промышленных зон. Эти территории развиваются в рамках программы комплексного развития (КРТ), сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Почти 240 га бывших промышленных площадок реорганизуют сегодня привлеченные инвесторы и назначенные столицей операторы. В ближайшие годы территории, которые простаивали десятки лет, превратятся в многофункциональные городские пространства. Там планируется построить здания общественно-делового назначения, высокотехнологичные производства, а также современное жилье. Благодаря созданию новых пространств на севере столицы горожанам будет комфортно жить, добираться до работы и проводить досуг. Вложения в проекты оцениваются более чем в два триллиона рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит 117,6 млрд рублей», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что реализация проектов принесет городу более 56,6 тыс. рабочих мест.

Территории расположены в районах Хорошевский, Западное Дегунино, Дмитровский, Головинский, Восточное Дегунино, Войковский, Бескудниковский и Беговой

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, в САО ведутся работы по редевелопменту промзон «Улица Правды», «Боткинский проезд», «Магистральные улицы», «Дегунино-Лихоборы», «Вагоноремонт», «Коровино», «Автомоторная» и «Братцево». Помимо жилых и деловых зданий, здесь запланировано строительство 14 социальных объектов — медицинских, спортивных и образовательных учреждений.

«Среди последних — школы и детские сады, которые смогут посещать в общей сложности 8,6 тыс. учащихся и воспитанников. Все территории будут благоустроены, кроме того, там организуют удобную улично-дорожную сеть», — рассказал Овчинский.

Программа КРТ направлена на создание современных кварталов с развитой инфраструктурой на месте устаревших промзон и неэффективно используемых земель. В Москве сейчас прорабатывается или уже реализуется 302 таких проекта общей площадью около 4,2 тыс. га. Эта работа ведется в соответствии с поручением мэра столицы Сергея Собянина.