Ефимов: 14 домов возводят для реализации реновации в шести районах СЗАО

В рамках программы реновации в Северо-Западном административном округе возводят 14 новых жилых домов. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В шести районах СЗАО строят новые жилые комплексы. Общая площадь новостроек составит около 500 тыс. кв. м. Всего в домах будет почти пять тысяч квартир с готовой улучшенной отделкой, выполненной по стандартам реновации. Из них более полусотни адаптируют для маломобильных граждан. Таким образом, суммарная жилая площадь составит около 280 тыс. кв. м. Каждый жилой комплекс возводят из высококачественных материалов по индивидуальному проекту, разработанному с учетом окружающего архитектурного ландшафта», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что это дает возможность гармонично интегрировать новостройки в существующую среду.

Для надежного обеспечения теплом и водой все дома оснастят автоматизированными индивидуальными тепловыми пунктами, что позволит поддерживать комфортный микроклимат в квартирах в течение всего года.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, на текущий момент в Северном Тушине строится четыре жилых комплекса. По три новых дома возводят в Покровском-Стрешневе и Хорошево-Мневниках. Помимо этого, два дома появятся в Щукине, а в Южном Тушино и Митино — по одному.

«На придомовых территориях запроектировано создание около 50 комфортных общественных зон с озеленением и благоустройством, где оборудуют детские и спортивные площадки, а также отдельные зоны для спокойного отдыха», — сказал Овчинский.

Прилегающие территории и сами новостройки спроектированы в соответствии с принципами безбарьерной среды: при входе в подъезды и в вестибюлях отсутствуют лестницы и пороги, что обеспечивает удобное и свободное перемещение для всех жителей, включая людей с ограниченной мобильностью.

Все стадии строительства домов по программе реновации в северо-западной части Москвы контролируются Мосгосстройнадзором. С начала строительных работ на данных объектах в совокупности проведено свыше 80 контрольно-надзорных мероприятий.

В рамках выездных проверок по заданию Комитета привлекались специалисты подведомственного Центра экспертиз для осуществления лабораторно-инструментальных исследований качества конструкций и материалов на соответствие утвержденным проектным решениям.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что новые дома по реновации экономят до 40% ресурсов в сравнении со старыми.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.