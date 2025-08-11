Ефимов: 1,2 тыс москвичей осматривают квартиры по реновации на востоке Москвы

В доме 12/1 на Кусковской улице жителям семи старых зданий на этой же улице предложили эквивалентные квартиры. Первые семьи уже начали осматривать новое жилье, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«К осмотру квартир по программе реновации в жилом комплексе на Кусковской улице поэтапно приступили около 1,2 тыс. горожан. Это жители семи старых домов, расположенных рядом с новостройкой. Количество расселяемых домов в районе Новогиреево выросло до 17 и составляет почти четверть от всех зданий, включенных в действующую программу реновации», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что всего здесь планируется переселить 16 тыс. человек из 72 старых домов. Новое жилье предлагается с улучшенной отделкой, сантехникой и осветительными приборами. Квартиры просторнее старых за счет увеличенных кухонь и широких коридоров.

Современные квартиры и помощь в оформлении документов

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, первыми возможность осмотреть равноценные квартиры получили около 250 жителей домов 23, корпус 1 и 2, на Кусковской улице — они начали осмотр в конце июля. В начале августа к ним присоединились примерно 420 человек из дома 19, корпус 2, и дома 25, корпус 1. В ближайшее время пригласят еще более 500 жителей трех соседних зданий.

«По всем вопросам, связанным с оформлением документов и переездом, жители старых домов могут обратиться к специалистам Центра информирования, открывшегося в новостройке. В будущем на его месте появится нужная горожанам инфраструктура, включая небольшие магазины, предприятия сферы услуг или городские организации», — сказала Соловьева.

Принципы строительства квартир и инфраструктура

Рядом с жилым комплексом расположены детские сады, школы, поликлиники, магазины, Кусковский лесопарк и Перовский парк. Неподалеку находится станция Перово Третьего Московского центрального диаметра.

Как рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, ЖК построен с учетом принципов безбарьерной среды: широкие проходы в подъездах, вестибюли и лифтовые холлы на одном уровне без ступенек. Дворовые дорожки спроектированы для удобства родителей с колясками и маломобильных граждан. Для людей с ограниченными возможностями оборудованы шесть квартир с широкими коридорами, дверными проемами и поручнями в санузлах.

Бесплатная помощь в переезде

«Чтобы переселение участников программы реновации было действительно комфортным, город бесплатно предоставляет грузчиков и автомобиль, чтобы перевезти вещи из старой квартиры в новую. Услугу „Помощь в переезде“ можно заказать на портале mos.ru либо в Центре информирования по переселению», — пояснил Овчинский.

Как отметили в столичном департаменте информационных технологий, подготовиться к переезду поможет общая инструкция в суперсервисе «Переезд по программе реновации». В ней содержится информация о порядке переезда, необходимых документах и полезных сервисах. Если указать параметры переезда, система сформирует персонализированную инструкцию под конкретную ситуацию.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин подводил итоги программы реновации за 8 лет. Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».