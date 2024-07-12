Ефимов: 12 проектов КРТ будут реализованы на юге Москвы

На протяжении первого полугодия текущего года в столице публиковали проекты решений по реорганизации 32 площадок. Из них на юге города располагаются 12, сообщил заммэра мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«На 12 территориях общей площадью более 72 га планируется построить городские пространства, в которых появится свыше 1,8 млн кв. м недвижимости. Инвестиции в проекты оцениваются в 492 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект — более чем в 11 млрд рублей», — рассказал Владимир Ефимов.

Он добавил, что в результате появится порядка 23,5 тыс. рабочих мест.

Участки находятся в районах Орехово-Борисово Северное, Нагатинский Затон, Нагатино-Садовники, Москворечье-Сабурово, Зябликово, Донской, Даниловский и Бирюлево Восточное.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, одна из самых крупных территорий площадью более 29 га располагается в Даниловском районе.

«В рамках реорганизации двух участков на части бывшей промзоны „ЗИЛ“ построят более миллиона квадратных метров недвижимости. Здесь появится 525 тыс. кв. м жилья, объем общественно-деловой застройки составит 569 тыс. кв. м. По итогам редевелопмента участков создадут более 16 тыс. рабочих мест», — рассказал Гаман.

По программе КРТ в городе создают многофункциональные кварталы, в которых вместо неэффективно используемых участков и бывших промзон проектируют комфортное жилье, дороги, и всю необходимую инфраструктуру. На данный момент в столице на различных этапах реализации находится 236 проектов комплексного развития территорий. Их суммарная площадь превышает 3,1 га. Проекты прорабатывают по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.