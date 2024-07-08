Ефимов: 11 исторических зданий в центре Москвы восстановят по рублевой программе

Исторические здания в центре Москвы будут восстановлены инвесторами по программе программе «1 рубль за квадратный метр в год», сказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Известно, что на проведение реставрации отводится пять лет. После этого инвесторы вправе перейти на льготную ставку аренды.

«Реализация программы „1 рубль за квадратный метр в год“ помогает спасти исторические постройки от разрушения. Сейчас по результатам торгов заключены договоры аренды, согласно которым инвесторы реставрируют в ЦАО объекты культурного наследия общей площадью почти 6,4 тыс. кв. м. Из них два — для размещения гостиниц, а девять они смогут использовать по своему усмотрению», — объяснил заммэра.

Главный дом конторы Фряновской шерстопрядильной мануфактуры является самым крупным объектом, который реставрируют инвесторы. Его площадь составляет более 1 тыс. кв. м. Также бывший больничный корпус Мясницкого отделения чернорабочей больницы является крупным проектом, поскольку его площадь составляет почти 870 кв. м.

«С инвесторами действуют договоры аренды, по которым они уже выполнили реставрацию порядка 16 объектов культурного наследия в центре столицы и сегодня арендуют их по льготной ставке — один рубль за квадратный метр в год. Площадь этих исторических зданий превышает 9,7 тыс. кв. м.», — уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Самым крупным из уже восстановленных объектов культурного наследия считается здание Московской межевой канцелярии в Хохловском переулке. Его площадь превышает 1,7 тыс. кв. м. Помимо этого, подошла к концу реставрация дома купца Николая Баулина на ул. Николоямской площадью более 1,5 тыс. кв. м.

Также в Подсосенском переулке были завершены работы в главном доме городской усадьбы XIX века. Там площадь составляет почти 1,3 тыс. кв. м.

Программа «1 рубль за квадратный метр в год» работает в столице с 2012 года. Инвесторы могут по результатам торгов арендовать на 49 лет памятник архитектуры, находящийся в неудовлетворительном состоянии, а сразу после окончания реставрации перейти на льготную ставку — один рубль за квадратный метр в год.