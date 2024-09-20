Ефимов: 103 благоустроенные площадки появились в 7 районах реновации в САО Москвы

Рядом с новостройками, возведенными в семи районах Северного административного округа (САО) по столичной программе реновации, обустроили 103 детских и спортивных площадки для отдыха горожан, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В Северном административном округе по программе реновации под заселение передано 40 жилых комплексов, где новые квартиры получили более 18 тыс. горожан», — сказал Ефимов.

Он подчеркнул, что для занятий спортом, прогулок с детьми и досуга здесь создали 52 детские и 51 спортивную площадку. Общая площадь благоустроенных территорий составила около 220 тыс. кв. м.

Площадки для прогулок и занятий спортом оснащают турниками и малыми архитектурными формами. На придомовых территориях высаживают деревья и кустарники, разбивают цветники и укладывают газоны.

Как рассказал руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, в настоящее время в САО в стадии проектирования и строительства находятся 58 новостроек. Вокруг будущих ЖК выполнят комплексное благоустройство, которое соответствует стандартам программы реновации.

Программу реновации в Москве утвердили в августе 2017 года. Она охватывает около 1 млн москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. По итогам прошлого года, свыше 47 тыс. горожан переселились в 59 новостроек.

Создание комфортной городской среды рядом с ЖК, которые возводят в столице по реновации, предусмотрено гарантиями программы. Здесь возводятся социальные и деловые объекты, а на первых этажах новостроек открываются магазины и службы быта.

Благоустроенные придомовые территории предназначены для активных занятий спортом, прогулок с детьми и отдыха в тихих локациях.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что для программы реновации были подобраны новые площадки в пяти округах города, в том числе на севере столицы.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Более подробная информация о программе реновации представлена на портале mos.ru. Узнать о квартирах и домах по программе можно по ссылке.