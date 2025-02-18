Ефимов: 100 спортобъектов построили в Москве за 5 лет

За последние 5 лет в Москве было возведено 100 спортивных объектов общей площадью более 800 тыс. кв. м. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«С 2020 по 2024 год в Москве появилось 100 объектов спорта совокупной площадью более 800 тыс. кв. метров. 58 спортивных объектов общей площадью около 480 тыс. кв. м построили инвесторы. Только в 2024 году в столице появилось 17 новых спортивных сооружений совокупной площадью почти 140 тыс. кв. м», — рассказал Ефимов.

Он добавил, что среди них — дворец тенниса площадью 36 тыс. кв. м, который располагается в олимпийском комплексе «Лужники».

В 2024 году новые спортивные объекты были открыты в таких районах, как Щербинка, Раменки, Хамовники, Очаково-Матвеевское, Крюково, Красносельский, Западное Дегунино, Нагорный, Бутырский, Солнцево, Южное Бутово, Алексеевский, Хорошево-Мневники и Гольяново.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики столицы Владислава Овчинского, в прошлом году на внебюджетные средства возвели 11 спортобъектов общей площадью свыше 64 тыс. кв. м.

«Среди них — 5 районных физкультурно-оздоровительных комплексов. Так, в прошлом году в районе Западное Дегунино открылся ФОК площадью 14,3 тыс. кв. м. В нем размещаются пять бассейнов, тренажерный зал, а также банный комплекс», — сказал Овчинский.

В конце 2024 года в Южном Бутове был введен в эксплуатацию еще один спортивный комплекс. На площади свыше 5 тыс. кв. м расположились тренажерный зал, 8-метровый детский и 25-метровый взрослый бассейны, зал для кроссфит-тренировок, а также два помещения для групповых занятий.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что с 2011 года в городе было построено 327 спортобъектов, из которых 168 возведены с привлечением инвестиций.