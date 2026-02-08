Ефимов: 100 домов расселили по программе реновации в ЮЗАО

С момента старта программы реновации на юго-западе столицы расселили 100 домов старого жилого фонда, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Переселение по программе реновации в ЮЗАО началось в 2018 году. На сегодня из 512 старых домов Юго-Западного административного округа Москвы 100 зданий полностью расселены. Новые квартиры получили более 18,4 тыс. горожан. Под заселение участникам программы передали 50 жилых комплексов в девяти районах округа. В частности, 12 новостроек находятся в Зюзине, семь — в Черемушках и по шесть — в районах Академический, Котловка, Коньково и Южное Бутово», — поделился вице-мэр.

Квартиры в домах по реновации сдаются с улучшенной отделкой, а прилегающая к ЖК территория комплексно благоустраивается. Жителям доступны зоны отдыха, детские и спортивные площадки.

Расселенные дома расположены в 10 районах на юго-западе столицы. Например, в Зюзине в новые квартиры переехали жители 18 домов, в Академическом — 17, в Конькове — 16. Еще по 10 зданий расселили в Черемушках и Южном Бутове. Для комфортного переезда участники программы реновации могут заказать бесплатную услугу «Помощь в переезде» на портале mos.ru либо в центрах информирования на первых этажах новостроек. Так, на юго-западе такой возможностью воспользовались 67 процентов переехавших семей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в программу реновации включили две новые площадки.