«Эффект мерседеса»: эксперт заявила, что льготная ипотека раздавалась бездумно

«Так, в прошлом году Счетная палата выявила человека, который взял 27 льготных ипотек! А ведь с этим шутить нельзя. По моему мнению, сейчас за эти непродуманные решения властей расплачиваемся мы все, потому что правительство теперь несколько лет вынуждено печатать миллиарды рублей, чтобы компенсировать банкам выпадающие доходы», — отметила она.

С 2025 года россиянам запретили брать более одного льготного кредита, но ранее такое действительно оказывалось возможным. Застройщики, в свою очередь, активно этим пользовались, из-за чего стоимость жилья в некоторых городах поднялась на 30-40%. Цены на аналогичное жилье на вторичном рынке, где отсутствовала льготная ипотека, оставались значительно ниже. Тем не менее, люди предпочитали именно льготные программы. По словам Радченко, этот феномен называется «эффектом мерседеса».

Сейчас подобные ситуации наблюдаются во множестве стран, включая Объединенные Арабские Эмираты, добавила она. В этом государстве стоимость новых объектов недвижимости тоже значительно превышает цену вторичного жилья. Однако существует важная разница: застройщики предлагают клиентам беспроцентные рассрочки, которые действуют даже после завершения строительства.

В России же опыт использования ипотеки привел к тому, что цены на новые квартиры полностью утратили рыночное соответствие, тогда как адекватные рыночные цены сохранились лишь на вторичном рынке, подчеркнула эксперт.

Однако в настоящий момент наблюдается рост цен и на «вторичке». И несмотря на то что россияне уже полгода живут без массовых программ льготного ипотечного кредитования, диспропорция все еще сохраняется. Остались лишь семейная ипотека и несколько региональных. За последний год объем выданных льготных кредитов снизился примерно на 40%, однако цены на жилье продолжают расти. По словам Радченко, существенный дисбаланс вызван тем, что льготная ипотека не была вовремя остановлена.