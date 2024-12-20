Эффект храповника будет действовать на рынке недвижимости в 2025 году

Первая половина 2025 года будет сопряжена с коррекцией цен как на первичном, так и на вторичном рынке недвижимости, причем более значительной она будет на "вторичке". Фактически эта коррекция уже началась, сообщил РИАМО управляющий партнер международного аналитического агентства в области инвестиционной недвижимости WhiteIndex Константин Гамарник.

Причины заключаются сразу в нескольких явлениях, отметил он. Во-первых, строительная отрасль планировала 2025 год на основании данных за 2022–2023 годы: на рынок будет выходить все больше непроданной первичной недвижимости. Во-вторых, произойдет сокращение льготных ипотечных программ, которые являлись основным драйвером рынка в 2023 и первой половине 2024 года.

«При этом не стоит ожидать какой-то масштабной коррекции, если не будет экономических потрясений, так как на рынке будет действовать так называемый эффект храповика (экономический феномен, который характеризуется тем, что при увеличении спроса цены растут, но при снижении спроса цены не обязательно падают до первоначального уровня — ред.). Застройщики будут делать все возможное, чтобы удержать цены не ниже прежних уровней. К этому их будут подталкивать и расценки на сырье, землю, рабочую силу, которые непрерывно растут», — заявил эксперт.

По его мнению, вторичный рынок более чувствителен к снижению спроса и именно на нем коррекция будет более ощутимой.

«Вырастут сроки размещения объявлений и реализации квартир, и те продавцы, кто вынужден спешить в силу тех или иных обстоятельств, будут снижать цены, чтобы быстрее продать, формируя давление на вторичный рынок, который, в свою очередь, будет давить на первичный. Также снижению цен будет мешать инфляция», — прокомментировал Гамарник.

В ряде регионов коррекция в течение первого полугодия 2025 года может превысить 10% для первичного рынка и 15% для вторичного рынка, считает он.

«Строить прогнозы на второе полугодие 2025 года пока сложно, так как неизвестно, каких мер государственной поддержки удастся достичь строительной отрасли. И если государство примет дополнительные меры по поддержке, вполне возможно возвращение цен на уровень конца 2024 года», — добавил эксперт.