Единороссы в Дзержинском проверили ход капремонта взрослой поликлиники

Проверка хода капитального ремонта взрослой поликлиники в Дзержинском прошла в рамках Мероприятие прошло при поддержке партийного проекта «Единой России» «Здоровое будущее» и в рамках реализации народной программы партии. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Активисты и сторонники «Единой России» посетили Дзержинскую городскую больницу. Они осмотрели территорию медицинского учреждения и здание взрослой поликлиники, в котором на данный момент проходит капитальный ремонт.

«Поликлиника, построенная в 1975 году, уже не отвечала современным требованиям и нуждалась в масштабной реконструкции. Капитальный ремонт объекта здравоохранения начался в мае 2023 года. Уже этой осенью жители Дзержинского будут посещать обновленное медучреждение, где им будут оказывать высококвалифицированную помощь, — отметил исполнительный секретарь местного отделения партии „Единой России“ Георгий Николаев.

Главный врач Дзержинской городской больницы Ольга Гребнева, в свою очередь, рассказала, как организовано оказание медицинской помощи пациентам в период проведения ремонта.

«Женская консультация перенесена в гинекологическое отделение больницы. Остальные услуги жители получают в здании детского и взрослого стационара, а также в детской поликлинике», — прокомментировала Гребнева.

В медучреждении меняют инженерные системы, лифты, перекрытия, а также усиливают фундамент, оконные и дверные проемы.

Поликлиника рассчитана на 750 посещений в смену, к ней прикреплено более 45 тыс. жителей. В медучреждении трудятся более 120 медиков, половина из них — врачи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в 2023 году будет капитально отремонтировано 25 объектов здравоохранения, также в порядок приведут еще 74 здания. В планах на 2024 год — ремонт еще 122 учреждений. По словам Воробьева, правительство продолжает заниматься обновлением автопарка.

«В этом году 22 автомобиля поступило в Красногорскую, Видновскую, Воскресенскую, Жуковскую, Электростальскую, Сергиево-Посадскую, Дзержинскую, Волоколамскую и Чеховскую больницы, а также Котельниковскую поликлинику», — добавил губернатор.