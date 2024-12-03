Единороссы проверили ремонт в детской школе искусств «Гармония» Наро-Фоминска

В рамках реализации народной программы партии «Единая Россия» депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Александр Баранов совместно с председателем совета депутатов Наро-Фоминского городского округа, руководителем фракции «Единая Россия» Геннадием Пензовым, а также депутатами-единороссами проинспектировал ход капитального ремонта в детской школе искусств «Гармония» Наро-Фоминского округа, сообщает пресс-служба депутата регионального парламента.

Здание площадью 1 800 кв. метров, построенное в 1965 году, находится на улице Ленина. Ремонт осуществляется в рамках государственной программы Московской области. В рамках капитального ремонта планируется обновить кровлю и фасад здания, заменить инженерные сети, окна и двери. Также будет проведено благоустройство прилегающей территории.

В настоящий момент ведется демонтаж внутренних конструкций.

«Будем продолжать держать ремонтные работы на контроле, чтобы уже в следующем году, дети смогли вернуться в обновленную и полностью укомплектованную школу», — подчеркнул Баранов.

В рамках визита партийцы обсудили сроки сдачи объекта. Несмотря на то, что сроки проведения ремонта 2024-2026 подрядчик планирует закончить в 2025 году.

Работа по выполнению народной программы и реализация наказов жителей будет продолжена. Средства в бюджете страны и региона в частности на эти цели предусмотрены в полном объеме. Большая часть средств будет направлена на реализацию социальных программ. В том числе и на реализацию положений народной программы «Единой России».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.

