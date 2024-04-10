Детское стоматологическое отделение в Электростали капитально ремонтируют в рамках Народной программы партии «Единая Россия». Этот объект здравоохранения представляет собой четырехэтажное здание с подвалом 1996 года постройки. Общая площадь отделения составляет 10881,4 кв. м. и капитальный ремонт здесь просто необходим, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Чтобы обозначить основные направления для завершения строительства, площадку проинспектировали депутаты фракции «Единая Россия». По плану в обновленном здании появится одно большое приемное отделение, которое будет совмещать в себе травмпункт, отдельные коридоры для приема экстренных пациентов, которых привезли для госпитализации по скорой и для плановых пациентов, то есть потоки будут разделены. Сделают большое количество операционных, где в перспективе будут собраны все хирургические профили.

Фото - © Единороссы Электростали контролируют капремонт детского соматического отделения/Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия"

Кроме того, будут заменены внутренние инженерные коммуникации, окна и двери, обновится фасад, проведут общестроительные работы. Будут обустроены входные для маломобильных групп населения. За счет ремонта и перепланировки подвальных помещений к общей площади корпуса прибавится значительное пространство. Структура всех функционирующих внутри корпуса подразделений изменится, за счет чего станет возможным прийти к единому, отвечающему всем современным стандартам пространству. Завершить работы планируется в 2025 году.

«О том, насколько важно своевременно ремонтировать объекты здравоохранения, неоднократно говорил губернатор Московской области Андрей Воробьев. На текущий год в Подмосковье запланирован капитальный порядка 120 зданий медицинских учреждений, работы вовсю ведутся. Квалифицированная помощь в современных и комфортных условиях - одна из наших главных задач. На постоянной основе депутатским корпусом проводим активную работу по обновлению медучреждений и привлечению медперсонала», — заключил руководитель фракции «Единая Россия» Олег Мироничев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе планируют привести в порядок 75 центров стоматологии. В том числе нужно увеличить число стоматологических центров, где помощь оказывают под наркозом.

«Очень надеюсь, что в самое ближайшее время <…> мы сможем все наши 75 центров стоматологии привести в состояние, которое соответственно сегодня можем увидеть и в Домодедове, и в Мытищах», – сказал Воробьев.