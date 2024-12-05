Единороссы Чехова держат на контроле строительство дополнительного корпуса школы № 3

У партии «Единая Россия» много знаковых проектов, благодаря которым Подмосковье меняется. Это проекты, которые реализуются вместе с членом высшего совета партии, губернатором региона Андреем Воробьевым. В рамках реализации народной программы и партийного проекта «Новая школа» единороссы Чехова совместно с представителями управления по образованию контролируют все этапы работ по строительству дополнительного корпуса школы № 3 на 200 мест. Об этом сообщает пресс-служба депутата Мособлдумы Татьяны Карзубовой.

Строительные работы ведутся с высокой активностью, и на текущий момент объект достиг 20% своей готовности. На площадке трудятся более 20 рабочих, 6 сотрудников инженерно-технического состава, а также используются 2 единицы строительной техники. После завершения строительства общая проектная вместимость школы составит 860 учащихся.

В новом корпусе разместятся: учебные кабинеты, игровые и спальни с трансформируемой перегородкой, лаборантские, медицинский блок, два спортзала с раздевалками и тренерскими, пищеблок с обеденным залом, актовый зал, библиотечно-информационный центр, бытовые и технические помещения. На прилегающей территории будет оборудован открытый спортивный стадион с беговыми дорожками, детские игровые площадки, место для проведения общешкольных мероприятий.

«Для Чехова очень важно строительство нового корпуса школы № 3 в Чехове. Благодаря поддержке губернатора Андрея Воробьева и нашей партии «Единая Россия» мы создаем современные условия для обучения наших детей. Впереди еще большая работа по строительству, уже 1 сентября 2025 года новый корпус откроет свои двери для учеников. Это позволит ликвидировать вторую смену и предоставить учащимся комфортные кабинеты, спортивные залы и современную инфраструктуру», — прокомментировала депутат Мособлдумы Татьяна Карзубова.

Здание возводится в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» на 2023–2027 годы».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.