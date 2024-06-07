«Единая Россия» проверила качество капремонта детсада № 20 в Ступине

Председатель комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев вместе с депутатом местного совета депутатов Анной Россихиной, общественниками, представителями коллектива, родителями и подрядчиком проверил ход работ по капремонту детского сада № 20 в Ступине. Об этом сообщает пресс-служба партии.

«Подрядчик зашел на объект 1 февраля. К настоящему моменту проведен демонтаж, уложена кровля, выведены коммуникации, начался монтаж перегородок и стеклопакетов. На объекте работает 26 строителей. Выполнено 37% плановых работ. Срок сдачи сдвигается, но подрядчик уверяет, что работы будут ускорены. Разумеется объект и нуждается в продолжении контроля» — поделился с нами областной депутат.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что к новому учебному году в Подмосковье планируется отремонтировать 42 школы и 23 детских сада. Работы в учебных заведениях ведутся в рамках президентской программы капремонта.

«Подмосковье — самый быстрорастущий регион в стране, и чтобы успевать за этими темпами, важно больше строить и обновлять наших школ и детских садов. В этом направлении мы сегодня лидеры, и хорошим подспорьем стала Президентская программа капремонта», — отметил губернатор.

Он отметил, что очень важно дать одинаковые возможности для ребят и в городе, и в небольшом поселке. За два года было обновлено 130 школ, 40 детсадов и более 10 колледжей Подмосковья. Важно сохранить те школы, через которые прошли поколения жителей Московской области. В ближайшие три года планируется отремонтировать больше 140 школ, 50 садиков и 16 колледжей.