«Единая Россия» проверила ход строительства новой школы в ЖК «Ярославский»

В рамках Народной программы и партийного проекта «Новая школа» секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Юлия Купецкая совместно с представителями родительской общественности, Общественной палаты, жителями, педагогами и депутатским корпусом проверили темпы строительства и ход работ в новой школе на 1650 мест, передает пресс-служба партии.

Порядка 230 человек задействованы на объекте. На сегодняшний день фасадные и плиточные работы выполнены на 75%, на 80% сделана кровля. Большой прогресс по внутренней отделке — активно ведется штукатурка и покраска стен. Высокая степень готовности пищеблока, здесь выполнена отделка и завезено оборудование. В школе предусмотрены лифты, сейчас ведутся монтажные работы. Пуско-наладочные работы по лифтовому оборудованию планируется завершить до конца мая.

Также начаты работы по благоустройству прилегающей территории. Для детей здесь будут предусмотрены места для отдыха и занятия спортом.

«В школе площадью 22 тысячи кв. метров разместятся специализированные кабинеты химии, физики, информатики, рисования, иностранных языков, биологии, труда и кулинарии. А также актовый зал, библиотека с читальными зонами, столовая с двумя обеденными залами и помещения для занятий спортом и хореографией», — отметила Юлия Купецкая.

Открытие образовательного учреждения планируется 1 сентября 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.