«Единая Россия» проверила ход капитального ремонта Шаховской школы № 1

Капитальный ремонт Шаховской школы № 1 проходит в рамках реализации партийного проекта «Новая школа» и исполнения народной программы «Единой России». Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Ознакомились с ходом ремонтных работ муниципальный координатор партийного проекта «Новая школа» Наталья Афончина вместе с депутатом совета депутатов, членом фракции «Единая Россия» Ольгой Чекулаевой.

Мониторинговая группа осмотрела здание школы и пообщалась с представителями подрядной организации.

В настоящее время демонтажные работы на объекте завершили на 95%, начали работы по утеплению фасада здания. Также проводятся работы по монтажу стропильной системы, укладке обрешетки на кровлю, установке перегородок и штукатурке стен.

«Образовательное учреждение открыло свои двери в 1971 году. Это масштабный капитальный ремонт более чем за 50-летнюю историю школы. Завершить все работы планируется в августе текущего года. Мы продолжим держать под пристальным вниманием весь процесс ремонта школы. Уверена, что улучшение условий даст дополнительный стимул школьникам, поможет им достигнуть отличных результатов в учебе. Наши дети должны учиться в комфортных и современных условиях», — сказала Наталья Афончина.

В Московской области в 2024 году планируется отремонтировать 42 школы, 20 детских садов и 11 колледжей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.