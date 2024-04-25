«Единая Россия» провела мониторинг школы в ЖК «Новое Медведково» в Мытищах

В Мытищах в рамках Народной программы самую большую школу городского округа Мытищи на 1735 мест строят в ЖК «Новое Медведково». Образовательное учреждение после открытия существенно разгрузит гимназию № 33, передает пресс-служба партии «Единая Россия».

Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Юлия Купецкая совместно с депутатским корпусом и Общественной палатой в рамках партийного проекта «Новая школа» проинспектировали ход работ. На стройплощадке также были педагоги, жители и родители будущих школьников.

«Самые строгие приемщики — это родители. Каждый из них переживает о том, какой получится школа, будет ли здесь комфортно детям. Они своими глазами увидели высокую степень готовности образовательного учреждения и масштаб проведенных работ», — сказала Юлия Купецкая.

Сейчас на объекте задействовано порядка 320 человек. Самые долгие и сложные черновые отделочные работы завершены. Активно ведется обшивка фасада и чистовая отделка. До конца мая фасадные работы будут полностью выполнены. Через 2 недели подрядчик приступит к монтажу оборудования для пищеблока.

1 сентября 2024 года, долгожданная школа распахнет свои двери для мытищинских школьников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.