Дженифер Лопес и Бен Аффлек продают особняк в Беверли-Хиллз

Актеры Дженнифер Лопес и Бен Аффлек выставили на продажу особняк в Беверли-Хиллз площадью 4,3 тыс. кв. м за 68 миллионов долларов, сообщает РБК.

В доме есть 12 спален и 24 ванные комнаты, в нем размещены парикмахерская и маникюрный салон, домашний кинотеатр, винный погреб, сауна. Также тут сесть массажный кабинет и V-образный бассейн с видом на окружающие холмы.

На придомовой территории находятся гостевой пентхаус площадью 464,5 кв. м, отдельно стоящий домик для охраны с двумя спальнями. На участке можно поиграть в теннис на открытом корте. В доме также имеются тренажерный зал и игровая комната, площадка для баскетбола и боксерский ринг.

Лопес и Аффлек купили приобрели особняк за 60,85 млн долларов после того, как поженилась в 2022 году, воссоединившись примерно через 20 лет после расторжения помолвки.