Двум семьям из Ленинского округа вручили ключи от новых квартир

Две семьи из аварийных домов в поселке Володарского Ленинского округа получили ключи от новых квартир. В торжественной обстановке подарок вручил лично глава Ленинского городского округа Станислав Каторов, сообщает пресс-служба муниципального образования.

«Холодные стены с трещинами, сырость в подвалах и лопающиеся трубы остались позади — все это теперь только воспоминания для семей Ирины Николаевны и Оксаны Сергеевны. Этого переселения они ждали долго, с 2012 года. Желаю, чтобы в новых квартирах у них все сложилось наилучшим образом, а все неприятности остались в старом доме и в прошлом году», — приводятся в сообщении слова главы округа Станислава Каторова.

В пресс-службе добавили, что ключи от квартиры в жилом комплексе «Пригород Лесное» были вручены и семье Оксаны Смирновой, а ее маленькой дочке Станислав Анатольевич преподнес очень символичный подарок — игрушечный розовый домик.

«Благодарим от всего сердца и вас, и компанию-застройщика, и тех, кто помогал нам в переселении», — обратилась к главе Ленинского округа Оксана Смирнова.

В микрорайоне Купелинка ключи от квартиры получила Ирина Ткачева, поддержать которую пришли ее дочь Екатерина Горохова.

«Это восторг. Мы очень рады, что наконец-то переезжаем в новую сухую и теплую квартиру. Думаю, пока свой ремонт делать не будем, все хорошо. Огромное спасибо главе Станиславу Анатольевичу за решение нашего вопроса», — сказала Ирина.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ставит задачу ускорить темпы переселения жителей из аварийных домов. В первую очередь, это стало возможно за счет использования жилищных сертификатов.