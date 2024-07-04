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Дворец культуры «Октябрь» в Подмосковье отремонтируют в 2025 году

В Дубне подвели итоги конкурса на выполнение капитального ремонта Дворца культуры «Октябрь» на площади Космонавтов. По итогам конкурсных процедур заключен контракт на проведение комплекса проектных и строительно-монтажных работ. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Работы будут проведены по государственной программе Московской области за счет средств бюджета. Подрядчиком на площадке выступает ООО «Союз Автодор».

В рамках технического задания в здании планируются провести кровельные и фасадные работы, обновить входные группы, провести полную замену инженерных сетей и сантехнического оборудования, окон и дверей, провести внутреннюю отделку помещений и благоустройство прилегающей территории. Также будет закуплена новая мебель и оборудование.

Дворец культуры «Октябрь» — это основное учреждение культуры города Дубны. На сегодняшний день в здании Дворца занимается множество творческих коллективов разнообразных жанров и направлений, которые реализовывают свой творческий потенциал. Множество концертов, постановок, Городские праздничные мероприятия, выставки-продажи и конкурсы неизменно проходят во Дворце культуры «Октябрь».

Работы планируют завершить в 2025 году.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.