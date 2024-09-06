сегодня в 11:40

Двор жилых домов в Кузьминках освободили от самостроя

В ЮВАО дворовую территорию многоквартирных жилых домов освободили от незаконных построек. Демонтаж провела Госинспекция по недвижимости, сообщила пресс-служба ведомства.

Самострой был обнаружен специалистами контрольного ведомства по адресу: Волжский бульвар, вблизи вл. 37, к. 1.

Как отметил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров, строение представляло собой обветшалое кирпичное здание высотой в один этаж и площадью 248 кв. м.

«На стенах были значительные дефекты кирпичной кладки, отслоение и осыпание краски, другие локальные повреждения. На момент обследования участок не был обременен земельно-правовыми отношениями, права собственности на объект также отсутствовали», — рассказал Бобров.

Незаконную постройку демонтировали. Освобожденную территорию расчистили, и теперь жители используют ее для парковки автомобилей.

Госинспекция по недвижимости является одним из ведомств, которые формируют облик современной столицы. Ключевым направлением деятельности ведомства остается обнаружение и демонтаж ветхих и незаконных построек. Специалисты ведомства следят за обстановкой во всех административных округах Москвы и уделяют повышенное внимание освобождению территорий жилых районов от аварийных объектов и самостроя.