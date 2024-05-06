Двойных заявил, что строительство жилья на селе идет опережающими темпами

Строительство жилья на селе идет опережающими темпами, жители в том числе активно используют программу сельской ипотеки, сказал журналистам председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных.

Он отметил, что сельская ипотека для территорий России — это хорошо, регионы настаивают на том, чтобы такая программа сохранилась.

«Логика Центрального Банка понятна: коллеги говорят о том, что некоторые застройщики могут мимикрировать под сельские территории, фактически строя загородное жилье», — обратил внимание Двойных.

По его словам, исходя из размеров страны, пространственно-сбалансированное развитие дает хороший результат.

«Как минимум, люди, живущие за чертой города, начинают отличаться от жителей мегаполиса. Они начинают ставить вопрос о создании, например, крестьянско-фермерских хозяйств. Это ведет к снижению этажности и к более „плоскому“ развитию государства», — заявил председатель комитета.

Он обратил внимание, что по данному вопросу идет дискуссия в среде урбанистов.

«В стране есть достаточно сильный урбанистический блок. Понятно, что эффективность ЖКХ, строительства в городе с высокой плотностью населения всегда будет выше, чем в сельской местности, но если мы хотим развивать страну сбалансированно, мы должны за этим балансом интересов следить», — подчеркнул Двойных.

Для снижения разрыва между агломерациями и сельскими поселениями проводится форум «Труженики села», заключил он. Всероссийский форум состоится 13–14 мая на ВДНХ.