Две школы и три детсада построят в подмосковном ЖК «1-й Южный»

Объекты социальной инфраструктуры суммарно на 4 405 мест возведут в Ленинском городском округе. Девелопер построит две общеобразовательные школы и три детских сада в ЖК «1-й Южный», сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

ЖК комфорт-класса «1-й Южный» строится на площади более 50 га. В его состав входят 14 жилых корпусов разной этажности. Строительство зданий осуществляется с применением индустриальной технологии (заводского изготовления) и монолитным первым этажом. Проект реализуется в несколько этапов. В первой очереди будет построена школа на 1 250 учеников. В двух следующих очередях застройщик построит еще одну школу, но уже на 1 725 мест.

Девелопер возведет и дошкольные образовательные учреждения. В первую очередь будет построен детский сад на 330 мест, второй — на 500 воспитанников. Третий детский сад реализуют с последними домами ЖК. Его смогут посещать 600 малышей.

Все объекты социальной инфраструктуры запроектированы в пешей доступности от жилых домов с учетом современных требований к образовательным учреждениям. К зданиям обустроят безопасные пешеходные маршруты.

Подмосковные застройщики возводят всю необходимую социальную инфраструктуру в жилых комплексах в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных источников финансирования.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.