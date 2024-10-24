сегодня в 15:33

Две новые АЗС построили на трассе М-12 в Подмосковье

Главгосстройнадзор Московской области выдал заключения о соответствии проектной документации двум АЗС на трассе М-12, сообщает пресс-служба ведомства.

Автозаправочные станции построены в Павлово-Посадском городском округе, на федеральной автодороге «Москва — Казань». Застройщик — ООО «Газпромнефть-Центр».

На АЗС сети «Газпромнефть» предусмотрено 8 топливораздаточных колонок под навесом и 4 выносные ТРК для большегрузов с бензинами марок АИ-92, АИ-95, G-Drive 95, G-Drive 100 и сезонным дизельным топливом. Каждая автозаправочная станция рассчитана на 500 заправок в сутки.

На автозаправочных станциях предусмотрены фирменные кафе с расширенной посадочной зоной и магазин, в котором автомобилисты смогут пополнить запасы товаров в дорогу. Дополнительно автопутешественники получают возможность бесплатно воспользоваться Wi-Fi, подкачать шины, помыть стекла, фары и номерные знаки.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.