Две новостройки в Сергиевом Посаде полностью готовы к заселению

На ул. 2-й Кирпичный завод и ул. Владимирская в Сергиевом Посаде завершено строительство домов по программе переселения граждан из аварийного жилого фонда. Сейчас они находятся в процессе передачи в обслуживание управляющей компании. Всего новоселья по этим адресам справят свыше 450 семей из аварийных домов на Рабочке, Клементьевке, в некоторых других частях Сергиева Посада, признанных таковыми до 1 января 2017 года. Всего за 10 лет в рамках этой программы в Сергиево-Посадском округе было расселено почти 200 домов, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В квартирах для переселенцев выполнен чистовой ремонт: санузлы и кухни отделаны плиткой из керамогранита, стены оклеены обоями, а электрическую потолочную разводку скрывают натяжные потолки.

Для собственников квартир в аварийных домах государство предусмотрело несколько вариантов улучшения жилищных условий: они могут выбрать квартиру в предложенной им новостройке, либо воспользоваться денежным сертификатом и приобрести жилье самостоятельно.

За последние 10 лет в округе расселили почти 200 жилых домов, признанных аварийными. В ближайшую пятилетку к ним прибавится более 110 непригодных для жизни зданий. Уже определен участок под строительство еще одного дома под переселение. Новостройку возведут в Краснозаводске на улице Сержанта Сергея Разина.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.