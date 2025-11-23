Два ЖК по реновации появятся на Коровинском шоссе в Москве

Согласованы проекты многоквартирных домов, которые возведут для реализации программы реновации в Бескудниковском районе столицы, сообщил председатель Комитета города по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Иван Щербаков.

Их построят по адресам: Коровинское шоссе, з/у 2/4 и 4/6.

«Жилые дома планируют построить на соседних участках общей площадью свыше 3 га. В них запроектировано 985 комфортных квартир, в том числе — для проживания людей с ограниченными возможностями здоровья. Для удобства будущих жильцов на первых этажах предусмотрены помещения коммерческого назначения, в которых откроются магазины, разнообразные сервисы и службы», — поделился Щербаков.

Новостройки появятся на месте пяти расселенных по реновации домов. ЖК на участке 2/4 будет состоять из двух корпусов — на 2 и 9 секций. В нем предусмотрено 703 квартиры. Во втором ЖК, который появится на участке 4/6, будет 282 квартиры. Он также спроектирован в виде двух отдельно стоящих корпусов — односекционного и пятисекционного.

Проекты предполагают комплексное благоустройство и озеленение придомовых территорий в соответствии со стандартами программы реновации.

Строящееся жилье станет частью уже сложившейся городской среды — здания будут гармонично вписаны в инфраструктуру Бескудниковского района. Рядом находятся станция «Селигерская» Люблинско-Дмитровской линии метро, парк им. Святослава Федорова, детские сады, школы и поликлиники.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил (https://www.mos.ru/mayor/themes/13656050/), что новые дома по программе реновации экономят до 40% ресурсов по сравнению с ветхими пятиэтажками.