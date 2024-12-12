Два жилых дома в Одинцовском округе введены в эксплуатацию

В ЖК «Заречье Парк» Одинцовского округа введены в эксплуатацию два жилых дома с благоустроенными закрытыми дворами. Разрешение выдано министерством жилищной политики Московской области. Новоселье здесь отпразднуют 520 семей, сообщает пресс-служба ведомства.

В двух 9-этажных домах расположено 520 квартир общей площадью 26,8 тыс. кв. метров различной планировки — от студий до четырехкомнатных, как евро, так и классического формата. На подземном уровне находится паркинг на 242 машино-места, а также индивидуальные кладовые. На первом этаже зданий расположились помещения коммерческого назначения — здесь откроются кофейни, магазины и бытовые сервисы. Во внутреннем дворе домов с закрытым доступом на территорию обустроены места для отдыха, детские и спортивные площадки.

Внешний облик домов выполнен с учетом современных тенденций архитектуры и вдохновлен деталями элементов голландского стиля. Входные группы на уровне земли оснащены витражным остеклением. В холле расположилась зона для отдыха и ожидания с дизайнерской мебелью, а при входе оборудована просторная колясочная.

Благоустройство новых корпусов ориентировано на создание комфортной среды для всех жителей. Закрытый двор без машин и огражденная территория обеспечивают безопасность и уединение. Доступ на территорию двора осуществлен по смарт-картам. Для детей разных возрастных групп предусмотрены игровые площадки, а для активных людей установлена зона воркаута.

ЖК «Заречье Парк» расположен рядом с Мещерским парком и инновационным центром «Сколково». На территории комплекса будет построена вся необходимая инфраструктура. В рамках проекта уже открыта школа для 600 учащихся. Сейчас ведется строительство поликлиники на 300 посещений в смену и многоуровневого паркинга на 717 машино-мест. Также в составе проекта построят детский сад для 210 воспитанников. На первых этажах жилых корпусов открыты магазины, аптеки и салоны красоты и другие объекты ритейла.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.