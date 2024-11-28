Два сотрудника каширской больницы стали участниками программы «Земля врачам»

Программа стартовала в Подмосковье в 2021 году.

В 2024 году участниками программы стали два каширских врача. Это врачи-педиатры участковые детского поликлинического отделения ГБУЗ Московской области «Каширская больница»: Анна Сарычева и Замира Адирова. Анна Геннадьевна в 2004 г. окончила Ташкентский педиатрический медицинский институт по специализации «Педиатрия», в 2006 году окончила интернатуру в ГБУЗ МО МОНИКИ им М. Ф. Владимирского по этому же направлению, 18 лет работает врачом в ГБУЗ Московской области «Каширская больница».

«Врачи-педиатры все эти годы оказывают высококвалифицированную медицинскую помощь детям городского округа Кашира и заслуженно получают любовь маленьких пациентов и уважение родителей», — отметил главврач Каширской больницы Юрий Володин.

Получить бесплатный участок могут врачи 37 специальностей, чей стаж в областных медучреждениях — не менее 3 лет. Для этого необходимо обратиться в местную администрацию или самостоятельно найти участок на кадастровой карте: https://vk.cc/clVXsz, и затем подать заявку на региональном портале «Госуслуги»: https://uslugi.mosreg.ru/services/16068 .

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.