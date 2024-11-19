Два склада достроят в логокомплексе «Атлант-Парк» Подмосковья до конца 2024 года

Инспекторы в ходе проведенного профвизита проконсультировали застройщика по всем интересующим вопросам перед проведением итоговой проверки завершения строительства складского комплекса. Объект возводят в рабочем поселке Обухово Богородского городского округа, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

На территории одного из самых крупных логистических комплексов Подмосковья — «ПСК «Атлант-Парк» завершается строительство двух одноэтажных складов.

Площадь одного здания превышает 38 тысяч квадратных метров. Здесь будут принимать и складировать негорючие товары. Для этих целей в помещениях оборудуют участки для приемки, сортировки, хранения, комплектации и отправки продукции в соответствии с поступающими заказами.

Второе здание площадью чуть более 3,3 тыс. квадратных метров — с открытой антресолью. Оно спроектировано с учетом приёмки большегрузных автомобилей длинной до 18 метров.

Два новых склада в составе «Атлант-Парка» достроят до конца 2024 года. Общая площадь складских помещений на территории производственно-складского комплекса превышает 520 тыс. квадратных метров. Резидентами логопарка уже стали компании «ДНС Ритейл», «Просвещение», «Логитерра», «Майбес Рус», «Логистик Сервис» и др.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье 69 индустриальных парков, в которых 1,5 тыс. резидентов — это 75 тыс. рабочих мест. Еще у нас 5 особых экономических зон — свыше 200 резидентов и 145 млрд инвестиций.

«А в 19 промышленных технопарках создано 9,5 тыс. рабочих мест, там 650 резидентов», — уточнил губернатор.