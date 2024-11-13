Два пожарных пирса построят в Ленинском округе в 2025 году

В Ленинском городском округе в следующем году планируют построить два пожарных пирса в деревнях Григорчиково и Большое Саврасово. Они будут обеспечивать населенные пункты противопожарным водоснабжением, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Чтобы обеспечить быструю реакцию и доступ в удаленные территории нашего округа, реализуем проект по строительству нового пожарного депо в поселке Дрожжино. В настоящее время быстровозводимое здание уже построено, и ведутся работы по возведению перегородок и внутренней отделке. В 2025 году планируем строительство двух пожарных пирсов в деревнях Григорчиково и Большое Саврасово, что позволит обеспечить населенные пункты источниками водоснабжения для борьбы с пожарами», — сказал глава Ленинского округа Станислав Каторов.

Новое здание пожарного депо будет обслуживать более 100 тысяч жителей микрорайонов Дрожжино, Новодрожжино, Боброво, Лопатино, Бутово Парк и других. Сейчас в Ленинском городском округе работают три пожарные части: в городе Видное, в поселке Развилка и в селе Молоково.

Кроме того, в 2025 году будет продолжена работа по развитию муниципальной системы оповещения населения. С целью увеличения охвата запланировано строительство не менее 5 пунктов, где будут расположены комплексные системы экстренного оповещения населения.

«При возникновении чрезвычайной ситуации самым главным является своевременное оповещение людей, жизнь и здоровье которых окажутся под угрозой. В таких ситуациях вся ответственность ложится на имеющиеся на вооружении системы оповещения. Их применение позволяет заранее предупредить людей об опасности и вовремя начать эвакуацию», — отметил начальник ОНД и ПР по Ленинскому городскому округу УНД и ПР главного управления МЧС России по Московской области Сергей Дежкин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.