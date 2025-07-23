Два помещения для бизнеса в Даниловском районе реализуют на торгах

Город выставил на торги два коммерческих помещения в Даниловском районе. Объекты имеют свободное назначение и расположены на первых этажах жилых домов. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«Москва открывает предпринимателям широкие возможности для запуска и масштабирования своего дела. Высокая концентрация населения, развитая транспортная инфраструктура, доступность квалифицированных кадров делают бизнес-процессы здесь предсказуемыми и эффективными. Приобрести помещение для бизнеса можно на городских торгах, где представлены лоты, подходящие под самые разные требования. Тех, кто рассматривает Южный округ Москвы, могут заинтересовать два помещения в Даниловском районе. Оба находятся в шаговой доступности от метро недалеко от Третьего транспортного кольца, имеют свободное назначение и подключены к основным инженерным коммуникациям. Перед началом работы победителям торгов будет достаточно провести косметический ремонт», — рассказал Кирилл Пуртов.

Объекты находятся по адресам: Пересветов переулок, дом 9 и улица Серпуховский Вал, дом 24, корпус 1. Их площадь составляет 130,1 и 78,4 квадратного метра. Они подключены к электричеству, водоснабжению и канализации.

Помещение на улице Серпуховский Вал относится к объекту культурного наследия регионального значения «Комплекс жилых домов „Хавско-Шаболовский“ 1927–1930 гг., архитекторы Н. Н. Травин, Б. Н. Блохин, И. Л. Иозефович, И. П. Керкесали, В. И. Бибиков, Х. Шепер, К. Носков и др.». Работы здесь должны быть согласованы с Департаментом культурного наследия города Москвы.

Прием заявок на участие в торгах завершится 25 июля и 11 августа в зависимости от лота. Аукционы пройдут 5 и 21 августа на электронной площадке «Росэлторг». Для участия понадобятся регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной для него выступает Инвестиционный портал Москвы. В разделе «Торги Москвы» публикуется информация о лотах, в том числе фотографии, документация, условия и форма реализации.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».