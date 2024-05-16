Два новых жилых корпуса построят в ЖК «Резиденция Сколково» в Одинцовском округе

Два новых жилых корпуса с подземным паркингом построят в ЖК «Резиденции Сколково» в Одинцовском округе. Уже выдано разрешение на строительство, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Общая площадь объектов составит более 60 тыс. кв. метров. Завершить строительство жилых домов планируется в 1 квартале 2027 года. Застройщик — «СЗ Резиденции Сколково».

Новые многосекционные жилые корпуса будут высотой в 9 этажей на 471 квартиру: от студий до пяти-комнатных квартир. Во всех секциях домов запланированы сквозные входные группы, ориентированные во двор и на прилегающие улицы. Входы выполнят на уровне земли. В каждой жилой секции предусмотрены 2 лифта (пассажирский и грузовой), колясочные, санузел, почтовые ящики и стильная зона ожидания с мягкой мебелью, элементами декора и кофейным столиком.

На минус первых этажах жилых корпусов для жителей будет доступен подземный паркинг на 250 машино-мест. Под места для хранения на подземном уровне и жилых этажах запроектированы функциональные келлеры в количестве 446 шт. Здесь запланированы помещения с отдельным входом с улицы для дальнейшего размещения коммерческой инфраструктуры шаговой доступности.

Особое внимание в рамках строительства жилых корпусов будет уделено благоустройству. В огороженных, охраняемых дворах, изолированных от машин, предусмотрено несколько функциональных зон для жителей любого возраста. Во дворах будут запроектированы разнообразные детские площадки, выполненные из натуральных природных материалов и рассчитанные на малышей и подростков.

Спортивная зона будет представлена современной системой воркаут, теннисными столами и обустроенной зоной игры в шахматы. Для спокойного отдыха запланирована комфортная зона со скамьями в виде амфитеатра и навесами, выполненными из натуральной лиственницы. Покрытие во дворах представлено из природной гальки, коры лиственницы, террасной доски и брусчатки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье является лидером по вводу многоквартирных домов в стране. В этом году в регионе уже ввели 9,8 млн кв. метров.

По словам губернатора, сейчас много сил направлено на расселение жителей из аварийных домов.