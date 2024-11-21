Два новых образовательных учреждения построят в Реутове в 2025 году

Строительство новых корпусов школы на 750 мест и детского сада на 180 воспитанников в городском округе Реутов начнется в первом квартале 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Проекты находятся на завершающей стадии согласования в профильных ведомствах. По окончанию работ социальные объекты будут переданы городу в муниципальное пользование.

Детский сад, который застройщик возведет в рамках комплексного развития территории, будет работать в составе уже действующего муниципального дошкольного учреждения № 3 «Ромашка» на Комсомольской улице. Здесь появится новое современное трехэтажное здание общей площадью свыше 2,5 тыс. квадратных метров с благоустроенной территорией, детскими игровыми площадками и озеленением.

Детское дошкольное учреждение будет состоять из восьми групп, которые смогут посещать дети в возрасте от 2 до 7 лет.

Внутри здания будет создано современное пространство для развития, игр, занятий спортом и комфортного обучения детей. Здесь появятся многофункциональный музыкальный зал для проведения праздников, просторный физкультурный зал, медицинский и процедурный кабинеты, игровые комнаты и спальни. На первом этаже — зона охраны с диспетчерским пультом.

Прилегающую территорию благоустроят, она будет компактно и грамотно зонирована. На ней установят площадки для игр и занятий спортом, построят веранды, а также озеленят территорию.

Общая площадь нового корпуса школы составит порядка 10 тыс. кв. метров. Это будет четырехэтажное здание. Внутри, помимо современных учебных кабинетов, появится просторные спортивный зал и актовый залы.

Всего в рамках реализации договора комплексного освоения территории построят 4 детских сада на 900 мест в общей сложности, а также 2 школы на 1 850 учащихся суммарно. Кроме того, запланировано обновление территории действующих школы № 4 и детского сада № 3.

Застройщик за счет собственных средств переустроит часть высоковольтной ЛЭП (работы уже идут). В планах — модернизация улично-дорожной сети, включая устройство тротуаров и установку светофоров, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и двух поликлиник.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.