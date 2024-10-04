Два новых корпуса в ЖК «Высокие Жаворонки» в Одинцове ввели в эксплуатацию

В Одинцовском городском округе в жилом комплексе «Высокие Жаворонки» введены в эксплуатацию два новых корпуса. Новоселье здесь отпразднуют 583 семьи, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Высота корпусов 10 и 11— 12 этажей. Дома построены в соответствии с новыми стандартами жилой застройки в Московской области — с разнообразными функциональными планировками, благоустроенной территорией, озеленением, современными детскими и спортивными площадками. Во входных группах предусмотрены колясочные с местами для размещения велосипедов и самокатов, а также комнаты для консьержей. Общая площадь зданий составляет более 45 тысяч квадратных метров. Класс энергоэффективности — В.

Жилой комплекс «Высокие Жаворонки» расположен между Одинцово и Голицыно. Проект представляет собой квартал жилых домов высотой 12 этажей с благоустроенными дворами. Рядом находится заповедная природная зона площадью 140 гектаров.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.