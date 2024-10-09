Два новых корпуса в подмосковном ЖК «Одинцово-1» поставлены на кадастр

Два новых корпуса в ЖК «Одинцово-1» поставлены на кадастровый учет. Новоселы смогут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы, детские сады и осуществлять другие юридические действия. Это стало возможным благодаря оперативной работе Министерства жилищной политики и Управления Росреестра по Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Объект расположен по адресу: Московская область, городское поселение Одинцово, улица Березовая, дом 2. Ему присвоен кадастровый номер: 50:20:0030206:12660.

Здание находится по адресу: Московская область, городское поселение Одинцово, улица Березовая, дом 1. Ему присвоен кадастровый номер: 50:20:0030206:13043.

Общая площадь жилых корпусов составляет более 36,4 тыс. кв. метров. В 25-ти этажных жилых домах суммарно разместили 672 квартиры различных планировок. Входы в жилые секции организованы по принципу безбарьерной среды. На первых этажах запроектированы коммерческие помещения. Во дворе обустроены зоны отдыха, игровые и спортивные площадки.

ЖК «Одинцово-1» расположен в одноименном городском округе в окружении с Баковским лесничеством и несколькими парками — Ульяновским, Подушкинским и Мещерским. В комплексе уже открыты 2 школы на 1160 учеников каждая, один детский сад для 350 малышей и три — для 60 каждый. Всего проектом предусмотрены две школы и восемь детских садов.

В Московской области девелоперы вместе с жилыми домами строят всю необходимую инфрастуруру в рамках комплексного развития территорий.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.