Два новых корпуса в подмосковном ЖК «Новое Видное» готовы на 60%

Главгосстройнадзор Московской области проверил ход строительства двух корпусов в жилом комплексе «Новое Видное». Девелопер строит новый микрорайон в Ленинском городском округе, сообщает пресс-служба ведомства.

Застройщик параллельно ведет 2-ю и 3-ю очередь строительства. В частности, инспекторы провели проверку двух объектов — корпусов 13.1 и 13.2. Общая строительная готовность домов — 60%. В зданиях ведется устройство внутренних инженерных сетей, а также отделочные работы.

В двух идентичных 16-этажных башнях предусмотрены одно-, двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры с кухнями-нишами. Для автовладельцев в рамках благоустройства оборудуют отдельную парковку. На территории жилого комплекса будет реализована концепция «двор без машин», а сами дворы будут приватными и закрытыми от посторонних посетителей. Здесь разместят игровые и спортивные зоны, а также территории тихого отдыха.

Сам квартал расположен по соседству с Видновским лесопарком и музеем-заповедником «Горки Ленинские». Всего в восьми километрах — МКАД, а дойти до ближайшей железнодорожной станции можно всего за 20 минут.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.